Una ‘besada’ inesperada en La Habana: El activismo LGBTQ independiente sale en defensa del Código de las Familias

TEGUCIGALPA, Honduras — De varios balazos en la cabeza asesinaron hoy por la tarde a la líder trans hondureña Thalía Rodríguez, de 58 años de edad, en la casa donde vivía en las faldas del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Un hombre que acompañaba a Thalía en el momento del atentado recibió heridas de bala en varias partes del cuerpo, pero logró sobrevivir al ataque. Una ambulancia trasladó al herido a un centro hospitalario para atenderlo.

Personal de Medicina Forense se encargaba de levantar el cuerpo de Thalía dentro de la vivienda. Entretanto, varios elementos policiales resguardaban la zona. Además de la activista trans, en la casa había otras personas, quienes no resultaron heridas en la balacera.

Una líder reconocida por la comunidad trans

“No tengo palabras”, dijo a Reportar sin Miedo la coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza.

Con voz entrecortada, Mendoza confirmó que la víctima era la activista trans Thalía Rodríguez.

Thalía, originaria de Olancho y residente en Tegucigalpa desde los dos años de edad, había trabajado durante muchos años con Mendoza en el proceso de empoderamiento de las mujeres trans en Honduras.

Además, Rodríguez era reconocida como una líder por la comunidad donde vivía en las faldas del Juana Laínez. Sus vecinos la saludaban alegremente a su paso por las empinadas calles de la colonia donde vivía.

“Thalía venía luchando desde hace muchos años para que en Honduras la comunidad trans tuviera derechos”, dijo la miembra de la asociación trans Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova. “Ella era una guerrera porque peleó siempre por nuestros derechos. Condenamos y repudiamos su asesinato. Ya no más crímenes de odio contra nuestra comunidad. Estamos indignadas por este vil asesinato”.

Thalía era una de las pocas mujeres trans en Honduras que tenían negocio propio. Por más de una década fue dueña de una abarrotería en la colonia donde residió durante cerca de 30 años. Su negocio le permitió dejar el trabajo sexual que ejercen la mayoría de las mujeres trans hondureñas.

Sin embargo, había tenido que cerrar su tienda hace poco más de un año debido a las deudas, a las escasas ventas y a los problemas derivados de la pandemia. “No fue fácil, pero tampoco imposible” mantener su negocio durante tanto tiempo, había confesado a Reportar sin Miedo en una de las últimas entrevistas que dio.

“Falta mucho por recorrer, pero pienso que las nuevas generaciones, a través de todo lo que se ha ganado con el Estado, esa ordenanza que se le da, esa demanda, sí va a haber justicia”, agregó en la entrevista. “Si las nuevas generaciones de chicas trans no aprovechan, es porque no quieren. Porque ya hay una puerta que les dice ‘bienvenidas’. Si para mí hubiera habido esa puerta, qué no hubiera dado. Pero no había nada más que golpes, violencia psicológica, verbal, física”.

En diciembre, Thalía fue protagonista de un reportaje realizado en el marco del proyecto Exprésate del IWMF. Lxs invitamos a leerlo.

Además, con el suceso sangriento de hoy, llega a 402 la cifra de asesinatos contra la diversidad sexual en el país desde 2009, año del transfeminicidio de la activista Vicky Hernández, cometido durante el toque de queda por el golpe de Estado que impuso al gobierno de facto de Roberto Micheletti.

El primer asesinato LGBTIQ+ del año

La muerte violenta de Thalía Rodríguez se convierte en el primer asesinato de una persona LGBTIQ+ en 2022 en Honduras.

“Es indignante comenzar el año con el asesinato de un ícono de la comunidad trans”, dijo el miembro del Movimiento Diversidad en Resistencia, Eric Martínez. “Conocí a Thalía hace más de 20 años. Su compromiso y solidaridad hacia sus compañeras trans fueron muy marcados. Nunca se engrandecía por su trabajo. Al contrario, lo hacía de forma desinteresada y con humildad. Me indigna saber que la política de odio instalada por la narcodictadura siga cobrando vidas en el país y sin investigación y reparo”.

Justicia exigen por muerte de Thalía

Las organizaciones de defensa de derechos humanos LGBTIQ+ a lo largo del país se manifestaron por el asesinato de la líder trans Thalía Rodríguez.

“Exigimos justicia por el terrible asesinato de Thalía Rodríguez”, escribió la Red Lésbica Cattrachas en un comunicado en su Twitter. Thalia trabajó “más de 20 años”, como “defensora de derechos humanos, de derechos de las personas LGBTI y de personas que viven con VIH”.

Entretanto, la coordinadora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, también se pronunció sobre la muerte de Thalía. “Condenamos el asesinato de nuestra compañera y líder de Cozumel Trans, Thalía Rodríguez. Exigimos justicia”, dijo Ferrera. Por otra parte, Cattrachas señaló que el asesinato de la activista trans en Tegucigalpa “demuestra cómo el Estado de Honduras no protege a las personas LGBTI, incumpliendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Vicky Hernández”.



La red lésbica le exigió en su comunicado a la presidenta Xiomara Castro que se pronuncie “sobre el asesinato de Thalía Rodríguez y muestre su compromiso con la construcción de una Honduras más incluyente”.