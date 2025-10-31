Caribbean
Double exclusion, equal dignity
LGBTQ people with disabilities in Latin America, the Caribbean face additional hurdles.
Across Latin America and the Caribbean, where LGBTQ rights advance and retreat with every political tide, there exists a reality that remains almost invisible: that of people who, in addition to belonging to the LGBTQ community, live with a physical, motor, or sensory disability. In them, two battles converge — one for recognition and another for accessibility — often fought in silence.
According to the World Bank, more than 85 million people with disabilities live in Latin America and the Caribbean. At the same time, the region is home to some of the most vibrant LGBTQ movements in the world, though deep-rooted violence and exclusion persist. Yet studies that cross both realities are almost nonexistent — and that lack of data is itself a form of violence.
Being LGBTQ in Latin America still often means facing family rejection, workplace discrimination, or religious exclusion. But when disability is added to the equation, the barriers multiply. As a Brazilian activist quoted by “CartaCapital” put it, “When I walk into an interview, they look at my wheelchair first, and then they find out I’m gay. That’s when the double filter begins.” This phenomenon, known as double prejudice, appears both outside and within the LGBTQ community itself. Disability is often invisible even at Pride marches or in diversity campaigns, where young, able-bodied imagery predominates. Ableism — the belief that only certain bodies are valid — seeps even into spaces that claim to celebrate inclusion.
The desexualization of people with disabilities is one of the most subtle and persistent forms of exclusion. The Argentine report Sex, Disability, and Pleasure, published by Distintas Latitudes, shows how society tends to deny the right to desire and love for those living with physical limitations. When that person is also LGBTQ, the denial doubles: they are stripped of their body, their desire, and a fundamental part of their human dignity. As Mexican psychologist María L. Aguilar states “the desexualization of people with disabilities is a form of symbolic violence. And when it intersects with sexual diversity, it becomes a denial of the right to pleasure and autonomy.”
One of the most visible examples of inclusion comes from the world of sports.
At the 2024 Paris Paralympic Games, at least 38 LGBTQ athletes competed, according to a report by Agencia Presentes. Yet the question remains: how many LGBTQ people with disabilities outside the sports world have access to employment, relationships, or basic services? In a continent marked by inequality, the intersection of sexual orientation, disability, poverty, and gender creates a mix of vulnerabilities that few public policies address.
Various studies show that LGBTQ people in Latin America experience higher rates of depression and anxiety than the general population. Reports on disability in the region also point to high levels of isolation and lack of support. But there are no intersectional data to measure how these challenges unfold when both realities converge. In countries like Chile, the Disability and Inclusion Observatory reports a high prevalence of mental health issues and insufficient access to specialized services. In the U.S., the Trevor Project has found that Latine LGBTQ youth face a greater risk of suicide attempts when exposed to multiple forms of discrimination. Across Latin America and the Caribbean, the absence of such data does not just reflect neglect — it perpetuates invisibility.
Neither disability laws nor LGBTQ policies address this intersection. A report by the International Disability Alliance warns that LGBTQ people with disabilities “face multiple discrimination and lack specific protections.” Even so, signs of progress are emerging: in Mexico, the Collective of LGBTQ+ People with Disabilities works to raise visibility around double exclusion; in Brazil, Vale PCD promotes labor and cultural inclusion; and in the Eastern Caribbean, Project LIVITY, led by the Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality, known by the acronym ECADE, strengthens the political participation of people with disabilities and LGBTQ communities.
True inclusion is not measured by ramps or tolerance speeches. It is measured by a society’s capacity to recognize human dignity in all its expressions — without pity, without voyeurism, and without conditions. It’s not about applauding stories of resilience but about ensuring the right to a full life. As one Caribbean leader quoted by ECADE put it, “inclusion is not a gesture; it is a moral and political decision.”
This issue calls for a continental conversation. Latin America and the Caribbean will only be able to speak of real equality when the body, desire, and freedom of LGBTQ people with disabilities are respected with the same passion with which diversity is proclaimed. Naming what remains unnamed is the first step toward justice. Because what is not measured is not addressed, and what is not seen does not exist.
Cuba
Celia Cruz, la eterna reina del azúcar
La Guarachera de Cuba fue más que una cantante
Hace un siglo nació en Cuba una mujer que transformó el mapa sonoro del mundo. Celia Cruz fue más que una cantante: fue una embajadora de la alegría, una voz que rompió muros, y un símbolo de identidad para generaciones enteras que encontraron en su grito de ¡Azúcar! una manera de resistir y de celebrar la vida.
Desde sus inicios en Las Mulatas de Fuego hasta su consagración con La Sonora Matancera, su voz se volvió sinónimo de fiesta, de nostalgia y de dignidad. Con su risa grande y su presencia arrolladora, Celia enseñó que el arte no solo entretiene: sana, consuela y redime. “Mi voz quiere volar, quiere atravesar…” cantaba, y lo hizo. Atravesó océanos, dictaduras, fronteras y lenguas. Voló desde La Habana hasta Nueva York, desde el Caribe hasta los escenarios del mundo entero, llevando consigo el eco de una isla que amó hasta el último suspiro.
En los años 90, cuando la crisis de los balseros desgarraba el corazón de Cuba, Celia regresó a su tierra. Lo hizo cantando en la Base Naval de Guantánamo, suelo cubano bajo control estadounidense. Allí, frente a hombres, mujeres y niños que habían huido del dolor, su voz se alzó como un himno de esperanza. No fue una visita política: fue un regreso espiritual. Fue su manera de besar la tierra que la vio nacer, de cantar por quienes no podían hacerlo y de abrazar a su pueblo con el poder de su música. En ese escenario, cuando pronunció “Por si acaso no regreso…”, el aire se llenó de lágrimas y tambor.
Decir Celia Cruz es hablar de Cuba, incluso cuando Cuba no podía pronunciar su nombre. En cada salsa, guaracha o rumba, vibraba el latido de una patria que vivía en su garganta. Fue nominada a trece Premios Grammy y seis Latin Grammy, de los cuales ganó cinco, y recibió doctorados honoris causa de universidades como Yale y Florida. Pero más allá de los premios, su verdadero reconocimiento fue el amor del pueblo que la hizo inmortal.
Y es que Celia no cantaba solo para divertir: cantaba para levantar el espíritu. “Oh, no hay que llorar, porque la vida es un carnaval…”, nos dejó como legado, recordándonos que el dolor también puede bailarse, que las lágrimas pueden convertirse en tambor, y que mientras exista un poco de música en el alma, habrá esperanza.
El 16 de julio de 2003, Celia se despidió del mundo desde su hogar en Fort Lee, Nueva Jersey, pero su voz no se apagó. Viajó primero a Miami para recibir el homenaje de su gente del exilio y reposa finalmente en el Bronx, donde los suyos le llevan flores y canciones. Sin embargo, la verdad es que nunca se fue: Celia Cruz sigue viviendo en cada fiesta, en cada radio, en cada rincón donde suena una clave y alguien grita ¡Azúcar!
Celia fue más que una reina. Fue un puente entre lo que fuimos y lo que soñamos ser. Nos enseñó que se puede triunfar sin olvidar las raíces, que se puede cantar sin perder la fe, y que la alegría también es una forma de resistencia. Su voz no solo atravesó el tiempo: lo conquistó.
Porque donde hubo Celia, hubo luz. Donde hubo Celia, hubo vida. Y mientras el mundo siga bailando al compás de su “carnaval”, la Reina seguirá reinando… por siempre.
Cuba
Marytriny, la emperatriz del transformismo
Miami celebrará figura querida el 5 de septiembre, su cumpleaños
El próximo 5 de septiembre, el arte del transformismo en Miami celebra a una de sus figuras más queridas: Alexis Fernández, conocido en el escenario como Marytriny, la emperatriz del transformismo. Su cumpleaños no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que la vida, cuando se vive con entrega y disciplina, se convierte en celebración colectiva. Su historia es testimonio, es lucha y es inspiración.
Marytriny nunca actuó en Cuba en sus inicios, pues su personaje nació en Miami, tierra de libertad. No fue hasta el 2014 cuando, por primera vez, tuvo la oportunidad de presentarse en la isla, como si el destino hubiera conspirado a su favor. Alexis viajó entonces a Cuba en medio de un momento político marcado por el acercamiento entre Barack Obama y La Habana. Su madre estaba enferma y aquel viaje coincidió con una invitación del maestro Raúl de la Rosa al Teatro América.
Al finalizar el espectáculo, en el que Marytriny dio vida a la Guarachera de Cuba, la queridísima Celia Cruz, uno de los directivos del teatro se le acercó y le comentó que su interpretación se sintió como si la misma Celia se hubiera presentado en ese escenario. Vale recordar que, desde su salida en 1960, Celia Cruz nunca volvió a Cuba, salvo durante la crisis de los balseros, cuando cantó a los cubanos que permanecían en la Base Naval de Guantánamo.
En esa ocasión única, Marytriny encarnó a Celia como un acto de rebeldía y de búsqueda personal. Fue la primera y única vez que subió a un escenario en la isla, llevando consigo la fuerza de un arte que en Cuba había sido prohibido y silenciado.
Desde sus primeros pasos en Azúcar Night Club en Miami, Marytriny se convirtió en referencia cultural, ícono de comunidad y símbolo de resistencia. Y aquí surge la primera pregunta: ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos en Miami, cuando Marytriny empezaba a nacer bajo las luces de la libertad?
La respuesta de Marytriny refleja la autenticidad de su camino.
“Los primeros momentos fueron duros… era todo desconocido para mí, encontrando un espacio para conectar con un público nuevo. Pero entregué toda mi cubanía, alegría y nostalgia de llegar a un país multicultural como esta ciudad de Miami. Fui yo, auténtico, y de pronto la magia de las risas y el aplauso. Fue como un amor a primera vista entre el público y yo. Ya son 26 años y ese amor a lo que hago sigue igual… la gente lo necesita y agradece. Surge el amor incondicional de este arte”.
La disciplina y la entrega lo llevaron más allá del cabaret.
En Telemundo protagonizó la serie “Decisiones”. En América TV formó parte de la novela de larga duración “La Flor de Hialeah”. También trabajó en el cine y en documentales, entre ellos producciones que narraron la vida de Celia Cruz, confirmando que su talento no conoce fronteras. Y entonces aparece la segunda pregunta: ¿Qué significó para ti abrirte paso en la televisión y el cine, y cómo lograste llevar el espíritu de Marytriny más allá de los escenarios nocturnos?
Su voz, firme y reveladora, responde:
“A medida que fue creciendo mi personaje de Marytriny, su voz fue más fuerte, auténtica y llena de verdades silenciadas. Es la voz de muchos que no saben cuál es el camino para encontrar sus libertades y, sobre todo, a quererse y a liberarse de los prejuicios para recuperar esa libertad que nos arrancaron. Difícil hacerlo desde mi personaje… a pesar del tiempo sigue siendo difícil, sobre todo por muchos conservadores que nos siguen atacando. Pero aquí estamos”.
En 2023, la vida lo enfrentó con un reto inesperado: un diagnóstico de cáncer de próstata. Con la transparencia que lo caracteriza, Alexis lo compartió públicamente. Su comunidad respondió con amor y solidaridad, acompañándolo en cada paso. Tras la cirugía, una rosa blanca en su casa se convirtió en símbolo de fe y renacimiento.
En 2024, dio un paso determinante al participar en “Ser Trans”, una producción de TV Martí que expuso la transfobia en Cuba y recuperó las voces que por décadas habían sido silenciadas. Ese mismo año, la obra fue reconocida con un Suncoast Regional Emmy, un galardón que se convirtió en algo más que un premio: fue la constatación de que esas historias tenían un valor innegable y que ya no podían ser relegadas al silencio.
Y entonces llega la tercera pregunta: ¿Qué aprendiste de ti mismo durante la enfermedad y qué mensaje de esperanza quieres dejar a quienes luchan con sus propias batallas?
Marytriny responde con la fuerza de quien ha vencido la tormenta:
“La vida te pone pruebas duras, pero Dios escoge sus guerreros. Esta enfermedad me sirvió para cambiar mi vida y mi forma de pensar, y para ayudar a otros a tomar conciencia, encontrar la fe y dejar un legado de amor. Tolerancia y disciplina son el camino para lograrlo todo… Por eso digo ¡gracias!, y amor con amor se paga”.
Aunque aún faltan algunos días para la celebración de su cumpleaños, desde ya queremos comenzar a celebrar la vida de Alexis Fernández, un artista con más de dos décadas de trayectoria, mentor, voz y presencia de comunidad. Cada vez que Marytriny aparece en escena, no vemos solo a un personaje: vemos a un hombre que convirtió su arte en un canto de libertad, en una afirmación de identidad y en un motivo de orgullo para quienes lo rodean.
El próximo 5 de septiembre, cuando sople las velas, su cumpleaños no pertenecerá solo a él, sino también a todos los que alguna vez rieron, lloraron o se reconocieron en Marytriny. Porque su vida no es solo espectáculo: es un acto de amor y de resistencia. Y cuando caiga el telón, quedará claro que hemos sido testigos de algo más grande que un show: la vida misma de una emperatriz que brilla más que las estrellas.
St. Lucia
St. Lucia sodomy law struck down
Ruling ‘represents a step towards justice’
The Eastern Caribbean Supreme Court has declared provisions of the St. Lucia penal code that criminalize consensual same-sex sexual relations unconstitutional.
The Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality on Tuesday in a press release notes a High Court judge declared Sections 132 and 133 of the St. Lucia criminal code violate the constitution’s Bill of Rights.
“This decision is deeply personal,” said ECADE Executive Director Kenita Placide. “For many years we’ve worked to see the rights, lives and dignity of LGBTQ+ persons in St. Lucia and the OECS (Organization of Eastern Caribbean States) protected.”
“Today’s ruling is not just a win in the courts, it also represents a step towards justice for the many lives lost to violence simply for being themselves,” added Placide. “It signals that our Caribbean can and must be a place where all people are free and equal under the law.”
Saint Lucia, along with Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Anguilla, the British Virgin Islands and Montserrat fall under the Eastern Caribbean Supreme Court’s jurisdiction. It sets legal precedents for the Organization of Eastern Caribbean States of which St. Lucia is a member.
Antigua and Barbuda, St. Kitts and Nevis, Barbados, and Dominica in recent years have decriminalized consensual same-sex sexual relations.
The Inter-American Commission on Human Rights in 2021 issued a decision that said Jamaica must repeal its colonial-era sodomy law. The Jamaican Supreme Court in 2023 ruled against a gay man who challenged it.
A judge on St. Vincent and the Grenadines’ top court in 2024 dismissed two cases that challenged the country’s sodomy laws.
An appeals court in Trinidad and Tobago in March recriminalized consensual same-sex sexual relations. Jason Jones, an LGBTQ activist from the country who currently lives in the U.K., has appealed the ruling to the Privy Council, an appellate court for British territories that can also consider cases from Commonwealth countries.
ECADE and United and Strong, a St. Lucia LGBTQ rights group, said Tuesday’s ruling is “a beacon of hope amid recent setbacks” in St. Vincent and the Grenadines and Trinidad and Tobago that “have tested our region’s commitment to equality.”
