Colombia
Claudia López criticizes Trump over threats against Colombian president
Presidential candidate would become country’s first lesbian head of government
BOGOTÁ, Colombia — Colombian presidential candidate Claudia López has criticized President Donald Trump after he suggested the U.S. will target Colombian President Gustavo Petro.
“Colombia is very sick, too, run by a sick man, who likes making cocaine and selling it to the United States, and he’s not going to be doing it very long,” Trump told reporters on Air Force One on Sunday.
Trump made the comments a day after American forces carried out an overnight operation and seized now former Venezuelan President Nicolás Maduro and wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital.
Maduro and Flores on Monday pleaded not guilty to federal drug charges in New York.
Petro is a former Bogotá mayor and senator who was once a member of the M-19 guerrilla movement that disbanded in the 1990s. He has urged Colombians to take to the streets and “defend national sovereignty.”
“Colombians are the ones who decide who governs Colombia,” said López on her X account. “President Gustavo Petro won free elections and has a constitutional mandate.”
López did not mention Trump by name in her comment.
The first-round of Colombia’s presidential election will take place on May 31. The country’s 1991 constitution prevents Petro from seeking re-election.
López in 2019 became the first woman and first lesbian elected mayor of Bogotá, the Colombian capital and the country’s largest city. She took office on Jan. 1, 2020, less than a month after she married her wife, Colombian Sen. Angélica Lozano.
“This year we will decide at the polls what direction (the country) is heading and what leadership will advance Colombia,” said López in her X post. “Supporting soft dictatorships and attacking democracies is an absurd and unacceptable political action by the United States towards Colombia, Venezuela, and Latin America.”
Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos.
El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia.
Sostener dictablandas y atacar democracias… https://t.co/K61G2QUcck
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 5, 2026
López would be Colombia’s first female president if she wins the election. López would also become the third openly lesbian woman elected head of government — Jóhanna Sigurðardóttir was Iceland’s prime minister from 2009-2013 and Ana Brnabić was Serbia’s prime minister from 2017-2024.
The LGBTQ+ Victory Institute in 2024 honored López at its annual International LGBTQ Leaders Conference in D.C. The Washington Blade interviewed her during the gathering.
Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers will be on assignment in Colombia through Saturday.
Colombia
Blade travels to Colombia after U.S. forces seize Maduro in Venezuela
Former Venezuelan president, wife seized on Saturday
Washington Blade International News Editor Michael K. Lavers will be on assignment in Colombia through Jan. 10.
Lavers arrived in Bogotá, the Colombian capital, on Monday. American forces two days earlier carried out an overnight operation and seized now former Venezuelan President Nicolás Maduro and wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital.
Maduro and Flores on Monday pled not guilty to federal drug charges in New York.
Maduro in 2013 became Venezuela’s president after his predecessor, Hugo Chávez, died.
The country’s ongoing economic and political crises have prompted millions of Venezuelans to flee to neighboring Colombia and other countries throughout Latin America and around the world. The seizure of Maduro and Flores threatens to further destabilize Venezuela and the broader region.
The Washington Blade, which has reported from Colombia several times over the last decade, has interviewed several LGBTQ Venezuelan opposition leaders. The Blade has also extensively covered the plight of LGBTQ Venezuelans and Venezuelans with HIV/AIDS who have left their country because of violence, persecution, discrimination, and a lack of medications.
“LGBTQ Venezuelans in Colombia and elsewhere have a unique perspective on the events that have transpired in their homeland over the last two days, and how they continue to reverberate throughout the hemisphere,” said Lavers. “It is critically important for the Washington Blade to document the situation in the region as it continues to evolve and to show how it will impact LGBTQ communities.”
“The Blade has a long history of covering the plight of LGBTQ communities around the world and this trip reflects our commitment to the region,” said Blade Editor Kevin Naff. “This reporting will help shine a light on the challenges facing LGBTQ Venezuelans and those living with HIV and how they are coping with the unfolding events.”
Lavers last reported from Colombia in 2021. His coverage included a trip to Cúcuta, a Colombian city that is on the country’s border with Venezuela.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
Colombia
Luto en Antioquia y Colombia: asesinan a la activista trans y politóloga Victoria Strauss
Su ausencia deja un vacío enorme
OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.
La comunidad LGBTQ en Colombia está de luto tras conocerse el fallecimiento de Victoria Strauss, reconocida politóloga egresada de la Universidad de Antioquia, activista trans y defensora de los derechos humanos, quien además se desempeñaba como docente universitaria.
Victoria fue hallada sin vida este lunes en Santa Elena, Antioquia, después de haber sido reportada como desaparecida el 29 de septiembre. La noticia ha generado una profunda conmoción entre sus colegas, amistades y los movimientos sociales que la conocieron por su compromiso incansable en la defensa de la diversidad y la igualdad.
Un legado que no morirá
El trabajo de Strauss se consolidó como un pilar del activismo trans en Antioquia, inspirando a nuevas generaciones de liderazgos y abriendo caminos en la academia y en los espacios de participación social y política. Su ausencia deja un vacío enorme, pero también un legado que seguirá marcando la lucha por los derechos de la población LGBTQ.
Desde OrgulloLGBT.co expresamos nuestra solidaridad con su familia, amistades y con todos los sectores de la sociedad que hoy sienten su partida. Exigimos a las autoridades que se investiguen de manera urgente las circunstancias de su muerte y que se esclarezca si existieron negligencias en la atención y búsqueda.
Hoy despedimos a una gran lideresa trans, cuya voz no se apagará y cuyo legado seguirá vivo en cada lucha por la igualdad.