Trans activist murdered in Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras — A transgender activist was found dead in a small alley in the Smith neighborhood in the northern part of the Honduran capital of Tegucigalpa on April 4.

The body of Sherlyn Montoya, 29, was found wrapped in sacks and showed signs of strangulation. Local residents found her body and told authorities that she was a transsexual.

Montoya had been missing since midnight on April 2. Her disappearance was only reported on social media by Grupo de Mujeres Transexuales (Muñecas Arcoíris), an organization for which Montoya was a volunteer.

A number of Honduran LGBT advocacy groups — Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Grupo de Mujeres Transexuales (Muñecas Arcoíris), Grupo Lésbico Bisexual LITOS and Grupo de Hombres Transexuales (Muñecos Arcoíris) — in a press release publicly denounced attacks that continue to take place against Honduras’ lesbian, gay, bisexual, transsexual and intersex communities. The groups at the same time also denounced local authorities and the Honduran government for the lack of interest in revolving these cases.

“They not only took the life of a young woman who did not have a name, but also left behind an elderly mother and three nieces who she supported,” Asociación LGTB Arcoíris General Coordinator Donny Reyes told the Washington Blade. “Defending life is hard for someone who is an activist as we do it alone and alone with the burden of stigmatizing discrimination and hatred towards us.”

Members of the LGBTI community have been victims of homicides, harassment, abuse of power, death threats and interfamily violence in recent years, according to different human rights organizations.

“What is happening in Honduras still does not have a name; it is simply savagery in the extreme expression of evil and lack of respect for life,” said Reyes. “And this is based in three elements. 1) Religious fundamentalism in the name of God that comes from the pulpits and urges governments to discriminate and (promote) hate against LGTB people. 2) The press that contributes and promotes this hate and 3) Last but not least the state itself by not, at the very least, taking positive actions to punish all of those who commit these terrible crimes.”

LGBTI organizations in Honduras say that more than 240 people from the LGBTI community have been murdered since 2008. They say 95 percent of these cases have taken place with impunity.

Activists say Montoya’s case will become one more that will be added to list of murders that have happened in the country with impunity.

Local authorities say an average of 12 murders take place in Honduras each day. Activists say this statistic is indicative of the terrible problem of violence throughout Central America.

Asesinan a activista trans en Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras — Una activista trans fue encontrada sin vida el 4 de abril envuelta en sacos en un estrecho callejón de la colonia Smith al norte de Tegucigalpa, Honduras.

El cuerpo de Sherlyn Montoya de 29 años que presentaba señales de estrangulamiento fue encontrado por vecinos del lugar, los cuales al dar parte a las autoridades, externaron que se trataba de un travesti.

Sherlyn se encontraba desaparecida desde la media noche del 2 de abril. Esto fue reportado únicamente en redes sociales por el Grupo de Mujeres Transexuales (Muñecas Arcoíris), una organización a la cual Sherlyn pertenecía como voluntaria.

La Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Grupo de Mujeres Transexuales (Muñecas Arcoíris) , Grupo Lésbico Bisexual LITOS y Grupo de Hombres Transexuales (Muñecos Arcoíris) denunciaron públicamente atreves de un comunicado de prensa los ataques que continúan habiendo hacia la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) de Honduras. Los grupos también al mismo tiempo denunciaron la falta de interés por resolver estos casos por parte de las autoridades competente y del mismo Gobierno de la República.

“No solo quitaron la vida a una joven que eso ya por si no tiene nombre sino que también dejaron sin su sustento a una anciana madre y a tres sobrinas que dependían de ella,” Donny Reyes, coordinator general de la Asociación LGTB Arcoíris, comentó al Washington Blade. “Defender la vida es duro para uno como activista pues lo hacemos solas y solos con la carga de la estigmatización discriminación y el odio hacia uno.”

En los últimos años los miembros de la población LGBTI han sido víctimas de homicidios, hostigamientos, abusos de autoridad, amenazas de muerte y violencia intrafamiliar, según diferentes organizaciones de defensores de derechos humanos.

“Lo que sucede en Honduras ya no tiene nombre, es simplemente salvajismo la expresión extrema de la maldad del irrespeto a la vida,” agregó Reyes. “Y esto tiene sus pilares en tres elementos. 1) El fundamentalismo Religioso que en nombre de Dios llama desde los púlpitos y su intervención en los gobiernos a la discriminación y al odió hacía las personas LGTB. 2) La prensa que contribuyen y promueve este odió. 3) Y pospuesto que el Estado mismo por no garantizar en lo más mínimo con acciones positivas de sanción, castigo a todos aquellos que comenten estos terribles crímenes.”

Diversas organizaciones LGBTI de Honduras informan que desde 2008 son más de 240 personas de la población LGBTI que han sido asesinadas, casos de cuales el 95 por ciento imputes.

Activistas dicen que el caso de Sherlyn pasará a ser uno más a la lista de impunidad de su país, pues según autoridades locales es un promedio de 12 asesinatos al día los que ocurren en Honduras. Activistas dicen que esta estadística sumándose así a la terrible problemática de violencia del área centroamericana.