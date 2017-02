Salvadoran LGBTI activists seek justice for murdered trans women

SAN SALVADOR, El Salvador — A new anti-transgender hate crime was reported in the country on the night of Feb. 18, but the National Civil Police (NCP) described it as the murder of two men who were wearing women’s clothes in the center of San Luis Talpa in the La Paz Department.

The victims who have been identified as Yasuri, 29, and her friend Daniela, 22, had attended a dance that took place in the municipality of San Luis Talpa. According to the victims’ friends, a group of young men approached them with the intent of overpowering them and took them from the area. They were found dead a short time later with gunshot wounds to their faces, according to witnesses who said they were shot from a gray vehicle.

“I urge all of the appropriate institutions to provide individual and collective justice, to classify all these hate crimes and to provide protection and reparation to family members and the rest of the victims of our LGBTI community,” said Tatiana Molina, a trans woman and independent activist.

An amendment to Article 129 of the penal code that increased the penalty for aggravated murder that is motivated by a victim’s racial, ethnic or religious identity, political affiliation, sexual orientation and gender identity or expression to 60 years in prison took effect more than a year ago. Article 155 of the penal code considers threats based on race, ethnicity, sexual orientation and gender identity as an aggravated threat and punishes those who commit them with 3-6 years in prison.

Ambar Alfaro, coordinator of the Permanent Table for a Gender Identity Law in El Salvador, said that the country finds itself in a situation of extreme violence where death is unfortunately no longer a matter of if. She told the Washington Blade that trans people are three times more likely to become victims of this violence because of the “heteronormative and patriarchal system.”

Another factor that concerns LGBTI activists is the lack of respect in the Salvadoran media when it covers or broadcasts the news.

Xavier, a volunteer for the Generation of Trans Men of El Salvador, told the Blade that this has a negative impact. He said coverage that refers to the victims as men dressed as women and not trans women misinforms the population.

Xavier and other activists said it remains to be seen if the NCP will continue investigating whether to classify this case as a hate crime, even though it has a legal basis to apply the full weight of the law. They also said they hope the authorities will find the perpetrators and prosecute them.

Editor’s note: LGBTI activists and organizations said on social media that another hate crime has taken place in San Luis Talpa. The victim’s name is Elizabeth and she was a trans woman from the area. The Washington Blade will provide additional updates as they become available.

Activistas LGBTI salvadoreñas exigen justicia por mujeres trans asesinadas

SAN SALVADOR, El Salvador — En la noche del pasado 18 de febrero, un nuevo crimen de odio anti-transgénero se registró en el país; pero la Policía Nacional Civil (PNC) lo reportó como un homicidio de dos hombres que vestían ropas de mujer en el centro de San Luis Talpa, departamento de La Paz.

Yasuri de 29 años y su amiga Daniela de 22 años habían asistido a un baile organizado en la localidad de San Luis Talpa. Según amistades de las víctimas, unos chicos jóvenes se acercaron a ellas con el fin de conquistarlas y se las llevaron del lugar. Minutos más tarde fueron encontradas muertas con impactos de bala en el rostro que según testigos se les propinaron desde un vehículo gris.

“Insto a todas las instituciones competentes de propiciar justicia individual y colectiva, a que esclarezcan todos esos crímenes de odio, además que brinden protección y reparación a familiares y al resto de víctimas de nuestra comunidad LGBTI,” comenta Tatiana Molina, mujer transgénero y activista independiente.

Hace más de un año, se realizó una reforma en el código penal, en específico el artículo 129 que aumenta la pena hasta 60 años de cárcel cuando se cometa homicidio agravado motivado por odio racial, étnico, religioso, político, orientación sexual, identidad o expresión de género. Y en el artículo 155 en el que si una persona amenaza a otra, motivado por discriminación racial o étnica o por el hecho de su orientación sexual e identidad de género se considera una amenaza agravada y se penaliza con cárcel de 3 a 6 años.

La coordinadora de la Mesa Permanente por Una Ley de Identidad de Género en El Salvador, Ambar Alfaro, considera que el país está sumergido en una situación de violencia extrema donde lastimosamente la muerte ya no es cuestión de asombro. Ella dijo al Washington Blade que las personas trans son tres veces más vulnerables a esta violencia debido “al sistema heteronormativo y patriarcal.”

Otro factor que preocupa a los activistas LGBTI es la falta de respeto de los medios de comunicación salvadoreños, al hacer cobertura o transmitir la noticia. Xavier, voluntario de Generación de Hombres Trans de El Salvador, comenta al Blade ya que estos influyen de forma negativa en la población, al desinformar a la población refiriéndose a las víctimas como hombres vestidos de mujer y no como mujeres trans.

Xavier y otros activistas dicen si bien se cuenta con una base legal para aplicar el peso de la ley, resta esperar que la PNC continúe sus investigaciones para tipificar este caso como crimen de odio. También dijo que esperan que logren dar con los hechores del mismo para que paguen por ello.

Nota del editor: Activistas y organizaciones LGBTI informaban por medio de redes sociales un nuevo crimen de odio en San Luis Talpa. La víctima se llamaba Elizabeth y fue una mujer trans de la localidad. El Washington Blade proporcionará actualizaciones adicionales cuando estén disponibles.