Homofobia y transfobia, las otras violencias usadas contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba

SAN SALVADOR, El Salvador — Bajo el lema “La resistencia, será la diferencia” y manteniendo siempre las normas de bioseguridad como el uso de mascarillas y solicitar a las personas que cada quien llevará su alcohol gel, la Federación Salvadoreña LGBTI de El Salvador (FESLGBTI), organizó la XXV Marcha del Orgullo LGBTI en el país.

Las nueve organizaciones que conforman dicha federación, obtuvieron una gran convocatoria el 26 de junio, en el marco de la conmemoración de los 52 años de los disturbios de Stonewall en la ciudad de New York que marcaron el inicio de la lucha social por los derechos LGBTQ en el mundo.

A pesar que en el país como en el resto del mundo, la pandemia por el covid-19 aún es un peligro latente, se decidió salir a las calles y mostrar al gobierno actual, que la población LGBTQ existe y sus derechos no son obsoletos, son una necesidad que estos se respeten. Las mismas organizaciones en un comunicado de prensa externaron su preocupación, pues han percibido que el los dos años de gobierno se ha atentado contra el Estado de Derecho y el régimen democrático promoviendo los constantes ataques a defensores de derechos humanos y archivando propuestas de ley en beneficio de toda la ciudadanía.

El recorrido de la marcha que acogió aproximadamente unas 18 mil personas, fue desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo en Colonia Escalón de San Salvador, hacia la Plaza Cívica Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, un punto de llegada muy simbólico para enfatizar el posicionamiento de la FESLGBTI, ante la realidad que se vive frente a la indiferencia del actual gobierno con respecto a las realidades de la población LGBTQ salvadoreña.

Entre las declaraciones que la FESLGBTI realizó en conferencia de prensa antes de comenzar el recorrido, mencionaron que desde que Nayib Bukele asumió el Ejecutivo, no tienen una institución estatal funcional que trabaje en la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos de la población LGBTQ salvadoreña. Agregaron que a pesar de haber creado una Dirección General de Género y Diversidad en el Ministerio de Cultura, dicha instancia no se ha acercado a las organizaciones de sociedad civil para coordinar esfuerzos.

Entre las figuras políticas que se hicieron presentes a la marcha estuvieron la diputada Anabel Belloso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el diputado Johnny Wright Sol del partido Nuestro Tiempo.

En declaraciones a El Salvador G, portal informativo de la población LGBTQ salvadoreña, mencionó estar contento de estar acompañando la marcha del Orgullo LGBTQ.

“Es una importante celebración, pero también es una protesta, porque todavía en nuestro país hay una situación muy crítica de desigualdad y de violencia hacia la comunidad LGBT, sobre todo hacia la comunidad trans”, en palabras del diputado, además agregó que se necesita nueva legislación por la identidad de las personas trans, legislación contra la discriminación de poblaciones históricamente excluidas en nuestros país y también legislación a favor del matrimonio igualitario.

“Este es un trabajo que se construye defendiendo la democracia y toca salir a la calle como lo hemos hecho este día”, agregó Wright.

La lideresa y directora de Casa Ruby, Ruby Corado, estuvo presente también y se dirigió a la población asistente al llegar a Plaza Gerardo Barrios en el Centro histórico.

“Estoy aquí para pedirle a todas, todos y todes, que en estos 25 años del orgullo LGBT, en este centro histórico donde corre la sangre de mujeres trans que tuvieron el valor de salir a estas plazas, en estas calles y son las personas a quienes les debemos el día de hoy, el poco de libertad que existe”, comenta Corado en su discurso. “Quiero también reconocer a todos los líderes, gays, lesbianas, bisexuales y trans, que a través de los años, desde los años 70s han luchado aún dentro de esa catedral, para que en nuestro país tuviéramos dignidad”.

Líderes actuales del movimiento LGBTQ de El Salvador, también se dirigieron a la concurrencia, para animar a las personas asistentes a salir más a luchar por sus derechos, no únicamente el día del orgullo LGBTQ; Karla Guevara de Colectivo Alejandría, exhortó a las personas presentes a poner atención y no ignorar el hecho de que mientras deciden ignorar la realidad del país, a las mujeres trans las siguen matando.

“A muchas mujeres trans son siguen negando trabajo, muchas mujeres trans siguen muriendo por complicaciones de salud, hay retrocesos en los derechos humanos de las personas LGBTI desde que este gobierno asumió el poder y no podemos negar eso”, explicó Guevara.

“Necesitamos de cada uno de ustedes, cuando les proponemos marchas, cuando les proponemos protestas y ustedes salgan a las calles a apoyar, es ahí cuando este país comenzará a cambiar”, agregó Guevara.

Por su parte el ex candidato a diputado por Nuestro Tiempo y director del Colectivo Normal, Erick Ortiz, también quiso dar su aporte al porqué es importante salir a marchar ese día.

“A nosotras, nosotros y nosotres, nos han educado para sentir vergüenza de ser quienes somos, para escondernos, incluso para pedir perdón por quienes somos y acá estamos viendo que no estamos solas y solos, que somos muchas y muchos que queremos luchar por nuestros derechos y hay que preguntarnos ¿cómo es que llegamos a tener 18 mil personas el día de hoy?, recordemos que este movimiento empezó en 1997 liderado por mujeres y hombres que tenemos la enorme fortuna de aún tener a algunas y algunos que nos acompañan”, mencionó Ortiz.

“Este es un día en que celebramos estar vivos y vivas en un país homo, lesbo, bi, transfóbico como este, hay que estar felices porque hemos logrado con orgullo salir del closet, incluso con determinación hemos logrado enfrentarnos a nuestras familias y nuestros trabajos; los pocos derechos que estamos disfrutando hoy, son derechos que fueron trabajados hace décadas. Los derechos que estamos luchando hoy, quizás no los vayamos a disfrutar, nosotras y nosotros”, expresó Ortiz.

Aspidh Arcoíris mientras tanto realizaba un acto de protesta en el centro de la plaza que recibió la marcha, con sus ojos vendados y una pancarta que decía #Chalchuapa, haciendo alusión al caso de las más de dos decenas de osamentas encontradas en el terreno de Hugo Ernesto Osorio Chávez, en el municipio de Chalchuapa del departamento de Santa Ana; se estima que en su mayoría sus victimas fueron mujeres.

Por su parte Ortiz en su discurso agregó que ante el accionar de un gobierno, que en dos años solo ha manifestado un accionar anti-derechos, al entrar en función eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, eliminó el Decreto Ejecutivo 56, desarticuló las mesas de trabajo en el Ministerio de Trabajo, de Seguridad, de Educación y de Salud, y más recientemente en mayo mandó a archivo dos ante proyectos de ley que no son solo una década de trabajo organizado, sino la sangre de muchas personas que ya no están. Estaban presenten en la marcha para decirles “nuestras luchas están más vigentes que nunca, nuestros derechos no son obsoletos, no vamos a dar un paso atrás”, enfatizó entre los aplausos y gritos de las personas asistentes.

Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS, habló sobre la inclusión y aclaró que poner luces en un monumento no significaba ser inclusivos, haciendo alusión a la acción realizada por el Ministerio de Cultura realizará desde el 25 de junio, que durará hasta el 30 de junio, iluminando las columnas del Palacio Nacional con los colores de la bandera arcoíris.

“La inclusión es respetar nuestros derechos, es respetarnos como sujetas de derecho y eso se reconoce a través de legislaciones”, aclaró Rodríguez.

También, Rodríguez abonó que desde el 2015 que se reformó el código penal en la agravante por crimen por odio, se han contabilizado al menos 50 nuevos crímenes, de los cuales únicamente dos han sido judicializados y en total hay aproximadamente 700 casos sobre crímenes por odio.

“¿Hasta cuando vana condenar esta violencia ustedes también?”, cuestionó Rodríguez a las personas en Plaza Gerardo Barrios. “No debemos dejar la violencia en silencio”.

El resto del Festival del Pride 2021 en El Salvador estuvo lleno de música y diversión para las y los asistentes, quienes aparte de celebrar y visibilizar su existencia, este día se llevaron un mensaje muy importante sobre la lucha que debe continuar de un movimiento que año tras año debe crecer y unirse más.