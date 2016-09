Acuerdo de paz colombiano incluye a la población LGBTI

POR Wilson Castañeda Castro

To read this opinion piece in English, click here.

El 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena, con la firma definitiva del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se ponía fin al conflicto armado y se dio inicio a una nueva generación de paz, que será refrendada por el pueblo el 2 de octubre, en el llamado plebiscito por la paz, donde se espera un masivo apoyo por parte de las personas LGBTI.

El conflicto armado colombiano ha afectado a la población civil durante más de cinco décadas, lo que ha generado más de ocho millones de víctimas y un sinfín de violaciones de derechos humanos en todo el país. Durante este contexto, Caribe Afirmativo ha documentado que han ocurrido dos hechos muy particulares para las personas LGBTI, pues ha sido durante el conflicto armado que ha iniciado el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, especialmente a través de las sentencias de la Corte Constitucional, pero ha sido también un escenario donde se han exacerbado las violencias contra las personas con orientación sexual o identidad de género diversa.

Por esto, el acuerdo de paz que se ha alcanzado, luego de cuatro años de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP, una de las guerrillas más antiguas del continente, supone un logro para la sociedad civil, porque abre la posibilidad de finalizar con la violencia que ha abarcado todos los espacios del territorio nacional y empezar a construir una Colombia libre de violencia. En este sentido, las personas LGBT son un actor importante como miembros de la sociedad civil que han hecho parte de movimientos por la paz, como lo fue a finales de los años 90 Planeta Paz, además de distintos aportes a nivel social, cultural y político en los territorios, a través de los cuales han contribuido para que en dichos lugares se construya una sociedad civil fuerte libre de violencia. Todo esto está reconocido en el acuerdo, donde el enfoque de género es transversal a todos los puntos y pactos alcanzados, reconociendo las graves afectaciones contra las personas LGBTI y la necesidad de alcanzar una sociedad libre de discriminación y con derechos iguales para todos y todas.

Dicho enfoque de género ha sido tenido en cuenta a partir de la participación de la sociedad civil durante las conversaciones para llegar al acuerdo, donde distintas organizaciones, líderes y lideresas, entre ellas Caribe Afirmativo, que en febrero de 2015 narró algunas de las experiencias de las personas LGBT en el marco del conflicto, los aportes que históricamente han hecho para la paz y las reflexiones a las que se ha llegado en una sociedad colombiana que durante muchos años no ha aceptado a la diversidad, pero que para alcanzar una paz que alcance a todo el territorio y llegue a todas las personas, necesita desmontar aquellos imaginarios y prejuicios que han permitido la marginalización, discriminación y la violencia contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, y de la cual han autores a través de sus acciones violentas los grupos armados.

Así, desde Caribe Afirmativo consideramos que el acuerdo de paz permitirá construir una Colombia más incluyente, donde no solamente cesen las violencias del conflicto armado interno, sino donde se instauren lineamientos institucionales y políticas estatales para el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, promoviendo espacios de participación donde se construya una paz desde los territorios que reconozca a todas y todos como sujetos de derechos. Esta oportunidad histórica permitirá también que la sociedad civil comprenda la importancia y los aportes realizados por las personas LGBTI en el país, desmontando todas aquellas concepciones que han visto en la diversidad un obstáculo o un riesgo, a la vez que se empieza a garantizar una Colombia donde, sin limitación alguna, puedan ejercer su ciudadanía plena.

Wilson Castañeda Castro es el director de Caribe Afirmativo, un grupo LGBT colombiano.