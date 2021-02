Elecciones en Ecuador: Ningún candidato LGBTQ ganó escaño en la Asamblea

Ecuador’s presidential palace in the country’s capital of Quito. (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

El 7 de febrero hubieron elecciones presidenciales y de asambleístas en Ecuador. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene claridad sobre quién pasará a segunda vuelta y se enfrentará a Andrés Arauz, que consiguió el 32,20 por ciento de los votos, según los datos publicados por el Centro Nacional Electoral (CNE).

El segundo puesto se disputa entre el líder indígena Yaku Pérez y el empresario Guillermo Lasso, con una ajustada diferencia. Todo esto en un hecho inédito en la historia política y electoral de ese país latinoamericano.

Hasta ayer, Pérez era el candidato que se enfrentaría en el balotaje con Arauz. Sin embargo, en las últimas horas la situación cambió. Al cierre de esta nota el candidato Pérez acumulaba el 19,81 por ciento de los votos y Lasso 19,57 por ciento.

Lo que sí es seguro es que ningún candidato LGBTQ ganó un escaño en la Asamblea.

Pamela Troya, lesbiana y feminista, fue candidata por la provincia de Pichincha. “No importa si no gané esta vez, yo no veo a la Asamblea como un fin, yo lo veo como un medio para seguir haciendo lo que he venido haciendo durante nueve años. Yo ya llevo nueve años trabajando en el activismo LGBTI, trabajando en temas de derechos humanos y feminismo”, dijo Troya.

Pamela Troya (Foto de cortesía)

De pasar Lasso a la segunda vuelta, los derechos LGBTQ en Ecuador podrían verse afectados. El 6 de febrero, un día antes de la elección, se viralizó un video en redes sociales donde el candidato a vicepresidente de Lasso, Alfredo Borrero, defendía las terapias de conversión en razón de la orientación sexual y la identidad de género.

Mientras que Lasso se ha caracterizado por ser un férreo opositor al matrimonio igualitario, rayando en discursos de odio. Organizaciones y activistas LGBTQ de Ecuador afirman que con Arauz y Pérez los derechos podrían seguir avanzando.

“Más allá de las cifras, es un mensaje político claro, Ecuador está cansado de la derecha, quiere progresismo, inclusión en todos los temas que son el auge en la región. Diría yo en la misma tónica de Estados Unidos con Biden. Los estadounidenses demostraron que están cansados de Trump y sus posturas extremas y excluyentes”, afirmó al Washington Blade, Diane Rodríguez, una conocida activista trans y CEO de la Cámara de Comercio LGBTQ de Ecuador.

“Creemos principalmente que la izquierda ha ganado en Ecuador. Hablando políticamente, si sumamos la votación de los candidatos que incluso obviamente no pasaron a segunda vuelta porque son solamente dos candidatos que pasan a segunda vuelta, la mayoría de votos, si nosotros revisamos, por ejemplo, de presidente, vamos a darnos cuenta de que la mayoría de votos ecuatorianos van a ser para la izquierda”, explicó Rodríguez a través de una llamada telefónica.

Diane Rodríguez (Foto de cortesía)

Similar opinión tiene Christian Paula, presidente de Fundación Pakta, una organización que promueve y defiende los derechos LGBTQ en Ecuador desde 2016.

“Para mi análisis, primero resulta que el Ecuador le dio la espalda a la derecha totalmente”, afirmó tajantemente al Blade. “Es casi más del 70 por ciento de la sociedad ecuatoriana que se inclina por la izquierda, por la igualdad y la equidad social”.

Mientras se desarrolló la campaña que enfrentó a 16 candidatos que buscaban llegar a la presidencia de Ecuador. El debate en torno a los derechos LGBTQ no fue abordado.

Frente a eso, Rodríguez señaló que respecto a la campaña de segunda vuelta “los discursos deben ser más inclusivos. las campañas deben ser más inclusivas. Y no hablo sólo de la población LGBTI, hablo de las mujeres y otros grupos excluidos”.

“Lo que no se habla, pareciera que no existe”, complementó Paula.

Hasta ahora no están los resultados oficiales y todo es incertidumbre. Según informó El Universo, simpatizantes de Pérez saldrán a protestar durante esta jornada acusando un fraude electoral.