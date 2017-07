New LGBTI federation forms in El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador — Different LGBTI rights organizations have joined forces to spur the Salvadoran government to respect and promote LGBT and intersex rights. They are also demanding that political parties make security and the right of transgender people to self-identify a priority.

A total of 16 organizations have come together to form Asociación Federada LGBTI, thus uniting the entire population for the first time behind a common goal.

The federation’s strategic plan describes Raquel Caballero, director of the El Salvador Attorney General’s Office of the Defense of Human Rights, as a threat to the LGBTI movement’s agenda. It notes she has made her conservative positions towards abortion and the LGBTI community clear.

“It is unclear if the deputy prosecutor is working, but prosecutor Caballero has not met with us,” said Bessy Ríos, director of Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual, De la Mano Contigo, an LGBTI advocacy group.

The federation also hopes to create an observatory down the road that would document LGBT-specific human rights violations, filling a void that the government must fill.

Some of the federation’s member organizations recently met with Attorney General Douglas Meléndez and highlighted the needs of the LGBTI community in terms of the application of justice and the application of penal code reforms.

“We needed to know if there are advances in hate crimes cases, especially those of Tania Vásquez, Francela Méndez and the most recent cases in San Luis Talpa, all of whom were trans women,” Xavier Hernández, member of Asociación de Generación Hombres Trans de El Salvador, a group that advocates on behalf of trans Salvadoran men, told the Washington Blade. “The attorney general said his office is working to strengthen prosecutors’ ability to serve vulnerable population, among them the LGBTI community, and there is a proposal to create a special LGBT unit, but there is not enough funding for it.”

The federation is working to obtain legal status that would allow it to raise funds. Its working plan for the next three years includes the creation of a school that would bolster the participation of LGBTI people in the political process, a nondiscrimination campaign that promotes human rights and a lobbying strategy that focuses on public policies and laws.

Surge en El Salvador una nueva federación LGBTI

SAN SALVADOR, El Salvador — Diferentes organizaciones que defienden los de derechos humanos de la población LGBTI se han unido en un frente común con el objetivo principal que el estado salvadoreño respete y promueva los derechos humanos a dicha población. También piden que el acceso a la seguridad y el derecho a la identidad para las personas trans sean temas prioritarios para los partidos políticos.

Un total de 16 organizaciones son las pioneras en haber creado la Asociación Federada LGBTI, uniendo así por primera vez a toda la población en un mismo objetivo.

El plan estratégico de la federación que fue socializado, ubicó a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, como una amenaza a la agenda del movimiento LGBTI. La procuradora ha dejado clara su posición conservadora con temas como el aborto y población LGBTI.

“La procuradora adjunta asignada actualmente si está trabajando pero la Procurador Caballero ni nos recibe”, dijo Bessy Ríos, directora de la Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual, De la Mano Contigo.

La Federación mencionó además que a largo plazo se creación de un observatorio que sistematice la violación de derechos humanos hacia la población LGBTI, llenando así un vacío que el Estado debe solventar.

Recientemente algunas de las organizaciones miembros de la federación estuvieron reunidos con el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, al cual expusieron las necesidades que tiene la población LGBTI en relación a la aplicación de la justicia y al avance obtenido con la aplicación de la reforma al código penal.

“Necesitábamos saber si hay avances en los casos de crímenes por odio, especialmente los de Tania Vásquez, Francela Méndez y los más recientes casos en San Luis Talpa, todas mujeres trans,” dijo al Washington Blade Xavier Hernández, miembro de la Asociación Generación de Hombres Trans de El Salvador. “El fiscal dijo que se está trabajando en fortalecer la fiscalía en materia de atención a poblaciones vulnerables, dentro de ellas la LGBTI, además hay una propuesta de crear una unidad especial para atención LGBT, pero no hay financiamiento suficiente para ello”, agregó Xavier.

Por lo tanto la federación trabajara para obtener la personería jurídica y de esta manera comenzar a captar fondos. Dentro de los próximos tres años, su plan de trabajo incluye la creación de una escuela de formación política para personas LGBTI, una campaña contra la discriminación y promoción de derechos humanos, y una estrategia de cabildeo para la incidencia en políticas públicas y leyes.