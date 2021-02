Activistas piden a Correos de Cuba que no invisibilice a las parejas LGBTI+

(Ilustración de Polari)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su portal el 6 de febrero.

LA HABANA — El Grupo Empresarial Correos de Cuba comenzó la campaña que cada año realiza por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, esta vez dedicada a quienes luchan contra la epidemia del covid-19.

El spot que aparece publicado en su perfil en Facebook, está protagonizado por un hombre y una mujer. Si bien no se evidencia completamente que sean pareja, para el final aparecen en un entorno hogareño junto a un niño y una niña. Nuevamente omiten en su imagen publicitaria a la comunidad LGBTI+.

Lo mismo sucede con la nueva serie de postales emitidas para la fecha. Algunas con mensajes e imágenes aparentemente generales y otras explícitamente heteronormativas.

Varios usuarios se han comunicado con el perfil institucional de la empresa cubana a través de Facebook en busca de respuestas ante la ausencia de representación en sus mensajes de personas gays, lesbianas o trans, a lo que Correos de Cuba respondió que las postales ofertadas “no tienen distinción de género ni orientación sexual” y que “están diseñadas precisamente para que puedan ser utilizadas por todos”.

El activista Yadiel Cepero es uno de los que ha hecho público su reclamo y la comunicación que ha mantenido con Correos de Cuba.

Cepero comentó que es suficiente “una simple búsqueda en internet para comprobar que el Grupo Empresarial Correos de Cuba miente. Aunque han comercializado algunas postales con diseños ‘generales’, es posible encontrar otras pensadas claramente para parejas heterosexuales. No siendo posible encontrar postales por el 14 de febrero donde aparezcan parejas de gays, lesbianas o personas trans. De igual forma sucede con sus spots. Ojalá nos sorprendan este 14 de febrero. Es tiempo de cambiar”, aseguró.

Yadiel mantuvo comunicación con Correos de Cuba a través de los canales de Facebook y consideró que la empresa “insulta nuestra inteligencia y responde con la arrogancia de una institución incapaz de reconocer un error, condición indispensable para superarlo”. Además, envió por esta vía una muestra de las postales que han sido comercializadas donde se muestra claramente que están diseñadas y pensadas para parejas heterosexuales. La respuesta que obtuvo fue que esa era “su apreciación” y que “Correos de Cuba no tiene distinción de género ni orientación sexual”.

Otros usuarios también han emitido sus comentarios en el perfil institucional de Correos de Cuba, cuestionando la ausencia de la comunidad LGBTI+ en sus mensajes publicitarios por la fecha.

Javier Machado Arribas preguntó: “¿Será que nunca veré en sus postales, dediquen su campaña a lo que lo dediquen, a una pareja de personas LGBTIQ? Sepan que también hay parejas de personas LGBTIQ que aportan a la ciencia también!”.

La respuesta de la empresa fue la siguiente: “De eso no nos cabe duda alguna y es por ello que no realizamos, con nuestras postales, discriminación de género ni raza, lamentamos que nuestros diseños no cumplan sus expectativas”.

Por su parte, la periodista Cynthia de la Cantera y Adrián Jaime Guzmán obtuvieron, al igual que Yadiel Cepero, la misma respuesta automática por parte de Correos de Cuba: “Buenos días: Las postales que ofertamos no tienen distinción de género ni orientación sexual, están diseñadas precisamente que puedan ser utilizadas por todos”.

Si bien es cierto que la institución matriz de Correos de Cuba ha omitido comunidad LGBTI+ en sus productos y mensajes publicitarios, su filial en Las Tunas publicó un spot inclusivo en su perfil en Facebook donde asegura que “no perdemos la oportunidad de celebrar el amor contigo porque para Correos de Cuba no hay etiquetas ni distinciones”, mostrando así su apoyo a la diversidad de formas en que se puede mostrar el amor. Su similar de Habana Centro, aunque con un mensaje menos explícito, compartió en esta red social el mismo video.

Nos obstante, los usuarios mantienen los cuestionamientos y el interés por adquirir postales que muestren a personas LGBTI+.

La respuesta de la filial de la provincia de Las Tunas fue la siguiente: “Este año tenemos 9 vistas genéricas en venta. Algunas imágenes de las que ves en el spot son fotos y carteles que amablemente nos enviaron las personas que colaboraron con la realización del spot. Celebremos el amor en todos sus colores. Feliz mes del amor y la amistad”.