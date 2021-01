Murió Laura Weinstein, activista trans colombiana

Laura Weinstein, una activista trans colombiana, murió el sábado.

La directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), un grupo trans en Bogotá, falleció cuatro días después de ser hospitalizada con “dificultades respiratorias”.

“Desde el día de ayer me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias”, ella twitteó el 31 de diciembre. “Me hicieron la prueba COVID y esperamos el resultado. Pero esto de no poder respirar es algo que nunca le desearía a nadie”.

Desde el día de ayer me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias, me hicieron la prueba #Covid y esperamos el resultado. Pero esto de no poder respirar es algo que nunca le desearía a nadie.

— Laura Weinstein N. (@LAURAWEINS) December 31, 2020