Casa Trans abre sus puertas en la capital salvadoreña

La apertura oficial de Casa Trans en San Salvador, El Salvador, el 21 de octubre de 2020. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Asociación Aspidh Arcoiris Trans, con el apoyo del Comité Internacional de Rescate, el miércoles inauguraron Casa Trans, que en palabras de su directora, Mónica Linares, será un espacio de acogida temporal para personas LGBTQ que han sido expulsadas de sus hogares o han sido víctimas del desplazamiento forzado.

Casa Trans cuenta con un centro de atención psicológica, apoyo en temas legales, una zona para que las personas que estén de manera temporal puedan tomar sus alimentos, una sala para el esparcimiento social, un baño compartido y dos habitaciones con la capacidad para albergar a cuatro personas.

“Es importante recordar que esta casa es para recibir a cualquier persona de la población LGTBI, no solamente personas trans”, aclaró Linares.

Linares concluyó explicando que la zona en donde están las instalaciones es una zona segura y que sin duda está en los planes seguir mejorando las instalaciones y compartir las experiencias aprendidas con el proyecto, por lo cual invitan a organizaciones nacionales e internacionales que quieran sumarse, pueden hacerlo por medio de donaciones y de esta manera hacer crecer Casa Trans.

Un dormitorio de Casa Trans en San Salvador, El Salvador (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

El Informe de la Situación de las y los Defensores LGBTI en Centroamérica que lanzó recientemente la organización hondureña SOMOS CDC, señaló que en El Salvador como en el resto de la región central de América, persiste la discriminación hacia las personas LGBTQ en la sociedad, y que dicha discriminación se da desde el rechazo por parte de la familia, hasta el estigma por parte de funcionarios y funcionarias públicas al momento de acceder a servicios de salud. Además el informe agregó que esta situación ha ocasionado que algunas personas LGBTQ se vean obligadas a ocultar su orientación sexual e identidad de género para evitar ser discriminadas y por ende evitar ser expulsadas de sus hogares.

Linares expresó que las poblaciones LGBTQ no recibieron apoyo por parte del Estado o gobiernos municipales, a menos que fueran las mismas organizaciones LGBTQ que se acercaran a actores clave dentro de ciertas dependencias, que sabían podrían brindar un poco de ayuda a diferentes sectores que más lo han necesitado. Por ello y muchos casos más de los cuales las organizaciones LGBTQ tienen registro, nace la iniciativa de dar vida a Casa Trans.

“Cuando vienen nuestras poblaciones y nos dicen: no tengo dónde dormir esta noche, acabo de salir del penal y no tengo dónde ir, mi familia no me quiere recibir porque soy gay, no me quieren recibir porque hice mi transición, no tengo trabajo, perdí toda mi venta por la pandemia. Es decirla razón que sea, nuestra población necesita una respuesta inmediata”, comentó Linares.

En sus palabras, Linares agregaba que este tipo de proyecto no es algo que otra organización LGBTQ esté realizando, pues para dar respuesta a un caso deben hacer diversas gestiones, en el caso de Aspidh, dará una respuesta inmediata. De igual manera invita a otras organizaciones y actores clave invitados, que puedan sumarse al proyecto y tener como referencia Casa Trans, al enterarse de un caso que necesite el apoyo.

Por su parte Sandra Aguilar del Comité Internacional de Rescate (International Rescue Committee o IRC en inglés), explicó que como comité tienen tres años trabajando en El Salvador con la población en desplazamiento y movilidad interna, por lo que conocen las diferentes necesidades de protección que se dan en los diferentes casos que pueda vivir la población LGBTQ.

“Este mejoramiento y fortalecimiento de esta casa segura junto con Aspidh, no hubiese sido posible sin el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea”, argumentó Aguilar del IRC. “Esta casa es el fruto de unos talleres de fortalecimiento que llevamos en conjunto las dos entidades y por lo cual incitamos a que Aspidh continuara este proyecto y manteniendo los principios de protección, como el acceso significativo a los servicios de la población, garantizando la seguridad, la dignidad y el no hacer daño”.